Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕНД: избирательный номер 5 — это часть нашей политидентичности


18.07.2025   13:49


Партия «ЕДиное национальное движение» сделала пояснение по поводу обращения в ЦИК за сохранением избирательного номера 5, подчеркнув, что это — часть ее политической идентичности и что партия Саакашвили не будет принимать участия в выборах в органы местного самоуправления 4 октября, поскольку это — «российская спецоперация».

Член партии Лаша Парулава подчеркнул, что в Грузии справедливые и честные выборы состоятся только «после победы грузинского народа, после поражения режима Иванишвили».

«Этот номер является номером реформ, проведенных после «Революции роз». Это бренд, с помощью которого Грузия проложила путь к Европейскому союзу и европейской интеграции. Важно сохранить этот номер. Это не регистрация на выборы. Это шаг, предпринятый для сохранения электорального номера», — пояснил политик.

Парулава указал, что для «Нацдвижения» 4 октября — это день великого национального собрания, и они сделают все, чтобы «покончить с режимом Иванишвили в этой стране мирным путем».

Ранее стало известно, что неучаствующие в выборах в органы местного самоуправления оппозиционные силы «Коалиция за перемены» (Гварамия, Мелия, Хоштария, Гирчи Джапаридзе) и «Нацдвижение» обратились в ЦИК Грузии с просьбой сохранить им избирательные номера.

Пояснения сделала «Коалиция за перемены»: она обратилась с этим процедурным заявлением в ЦИК, поскольку сохранение номера связано с эффективной деятельностью партии, а не с «участием в выборах».


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна