ЕНД: избирательный номер 5 — это часть нашей политидентичности

18.07.2025 13:49





Партия «ЕДиное национальное движение» сделала пояснение по поводу обращения в ЦИК за сохранением избирательного номера 5, подчеркнув, что это — часть ее политической идентичности и что партия Саакашвили не будет принимать участия в выборах в органы местного самоуправления 4 октября, поскольку это — «российская спецоперация».



Член партии Лаша Парулава подчеркнул, что в Грузии справедливые и честные выборы состоятся только «после победы грузинского народа, после поражения режима Иванишвили».



«Этот номер является номером реформ, проведенных после «Революции роз». Это бренд, с помощью которого Грузия проложила путь к Европейскому союзу и европейской интеграции. Важно сохранить этот номер. Это не регистрация на выборы. Это шаг, предпринятый для сохранения электорального номера», — пояснил политик.



Парулава указал, что для «Нацдвижения» 4 октября — это день великого национального собрания, и они сделают все, чтобы «покончить с режимом Иванишвили в этой стране мирным путем».



Ранее стало известно, что неучаствующие в выборах в органы местного самоуправления оппозиционные силы «Коалиция за перемены» (Гварамия, Мелия, Хоштария, Гирчи Джапаридзе) и «Нацдвижение» обратились в ЦИК Грузии с просьбой сохранить им избирательные номера.



Пояснения сделала «Коалиция за перемены»: она обратилась с этим процедурным заявлением в ЦИК, поскольку сохранение номера связано с эффективной деятельностью партии, а не с «участием в выборах».



Источник: SOVA

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