Кобахидзе: Действующая администрация США не сделала ничего, чтобы исправить ошибки своей предшественницы

18.07.2025 15:21





«Действующая администрация США не сделала ничего, чтобы исправить ошибки своей предшественницы в отношении Грузии, несправедливо введенные санкции все еще действуют, а наше открыто выраженное желание начать отношения с чистого листа остается без ответа», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, Грузия в очередной раз выражает искреннее желание, чтобы Дональд Трамп выполнил одно из своих главных предвыборных обещаний и уничтожил «Глубинное государство».



«Что касается роли США в текущих процессах, то, безусловно, отношение нынешней администрации к Грузии радикально изменилось и прекращено несправедливое отношение, унаследованное от предыдущей администрации и ныне ещё более резко продолжающееся руками официального Брюсселя по отношению к нашей стране. Мы неоднократно заявляли и подтверждаем ещё раз, что желаем президенту Трампу успехов в борьбе с Глубинным государством. Однако мы также сохраняем обоснованные сомнения в том, что эта борьба может завершиться не поражением Глубинного государства, а его ребрендингом, целью которого может стать сдвиг США в сторону и втягивание Европы в российско-украинскую войну со всей мощью, а в конечном итоге – одновременное уничтожение и Европы, и России.



Все это покажет время, однако, справедливости ради следует отметить, что нынешняя администрация ничего не сделала для исправления ошибок своей предшественницы в отношении Грузии, несправедливо введённые санкции всё ещё действуют, а наше открыто заявленное желание начать наши отношения с чистого листа остаётся без ответа. Мы еще раз выражаем искреннее желание, чтобы президент Трамп выполнил одно из своих главных предвыборных обещаний и уничтожил Глубинное государство, в противном случае Глубинное государство, та самая Партия глобальной войны, уничтожит не только Америку, как отметил сам Дональд Трамп, но и Европу», — заявил Ираклий Кобахидзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





