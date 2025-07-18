Агентство по управлению государственными грантами потратит более 24 000 GEL на маркетинг

18.07.2025 16:24





Свежесозданное Агентство по управлению государственными грантами объявит конкурс 21 июля и потратит более 24 000 GEL на SММ.



Государственное юридическое лицо Агентство по управлению государственными грантами планирует 21 июля объявить публичный конкурс на предоставление государственного гранта. Об этом стало известно из тендерной документации, согласно которой агентство, созданное в текущем году, намерено в упрощённом порядке потратить 24 068 GEL на ежемесячное обслуживание по созданию и ведению страниц в социальных сетях (на платформах Facebook и Instagram).



Согласно документации по упрощённой закупке, предполагается выполнение следующих работ до 30 сентября включительно:

— Публикация не менее 15 постов в месяц (при необходимости) в согласованной с агентством форме и содержании;

— Подготовка визуального контента: фотографии, баннеры, инфографика — 15 единиц в месяц (при необходимости);

— Подготовка и монтаж коротких видеороликов (до 1 минуты) — 5 видео в месяц (при необходимости).



Причину проведения закупки в упрощённом порядке БЕЗ тендера агентство объясняет так:

«Агентство по управлению государственными грантами было создано в середине бюджетного года, поэтому в настоящее время у него нет полноценного штатного состава и организационной поддержки — оно находится на этапе формирования».



Также указывается, что у агентства пока нет официального сайта и страниц в социальных сетях:



«21 июля агентство планирует объявить публичный конкурс на предоставление грантов, что является его основной функцией. Поэтому своевременное и качественное информирование общественности крайне важно. Кроме того, агентство осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами прозрачности и подотчётности», — говорится в пояснении.



Для справки: по решению правительства «Грузинской мечты» от 30 июня (распоряжение №1052), бюджет агентства был увеличен на 304 272 GEL. Таким образом, в общей сложности правительство выделит Агентству по управлению государственными грантами 814 472 GEL.



Также известно, что общий бюджет агентства на текущий год составит 20 миллионов лари. Эти средства предназначены для финансирования организаций, чья деятельность соответствует приоритетным направлениям развития страны, но, по правде сказать, "Грузинской мечты".



Председателем агентства была назначена Тамар Зоделава, всю жизнь работала именно в неправительственном секторе, и получила образование зарубежом, т.е. на самом деле прекрасно понимает, чем закончится разрушение гражданского сектора и отношений с западом



Напомним, создание агентства по решению правительства "Грузинской мечты" следует рассматривать в контексте недавних шагов партии по ограничению получения грантов от западных доноров и замене их государственными грантами.



Созданию Государственного агентства по управлению грантами предшествовало принятие парламентом «Грузинской мечты» поправок к Закону «О грантах», а также закону, который они назвали грузинской версией FARA.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





