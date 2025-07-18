МИД Эстонии объявил о санкциях против еще 19 высокопоставленных чиновников Грузии

18.07.2025 19:06





Эстония ввела санкции еще в отношении 19 высокопоставленных чиновников Грузии. Информацию по этому поводу распространило министерство иностранных дел Эстонии.



По данным ведомства, в санкционный список вошли министр юстиции Грузии, генеральный прокурор, депутаты парламента, прокуроры, судьи и бывший глава полиции.



«Эти лица прямо или косвенно ответственны за преследование мирных протестующих, журналистов и представителей оппозиции. Насилие, применяемое грузинскими властями, политизированные судебные процессы и несоразмерные наказания в отношении протестующих и оппозиционных политиков противоречат основным ценностям демократии и условиям, связанным с кандидатским статусом Грузии в ЕС. Эстония продолжит поддерживать гражданское общество Грузии, независимые СМИ и европейскую интеграцию, отстаивая права и достоинство грузинского народа», — говорится в заявлении министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна.



Эстония запретила въезд в страну 102 гражданам Грузии. Среди 19 человек, в отношении которых сегодня Эстония ввела санкции: Нино Галусташвили, Георгий Гваракидзе, Алуда Гудушаури, Илья Инджия, Ираклий Кадагишвили, Ани Хубежашвили, Мариам Лашхи, Гурам Мачарашвили, Мари Мешвелиани, Виктор Метревели, Джвебе Начкебия, Нино Сахелашвили, Паата Салия, Тенгиз Шарманашвили, Ираклий Швангирадзе, Созар Субари, Александр Табатадзе, Сулхан Тамазашвили, Натия Татиашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





