Посол ЕС: У властей Грузии «есть время до конца августа, чтобы отреагировать и принять меры»

18.07.2025 19:08





Прекращение репрессий, освобождение несправедливо задержанных, отмена репрессивного законодательства и обеспечение открытого диалога - единственный путь разрешения нынешнего кризиса и возвращения Грузии на путь Евросоюза, - об этом заявил в интервью «Интерпрессньюс» посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, отвечая на вопрос о рекомендациях Еврокомиссии «Грузинской мечте» по вопросу либерализации визового режима для Грузии, и заявлениях представителей властей Грузии о шантаже со стороны Брюсселя.



Кроме того, посол заявил, что у властей Грузии «есть время до конца августа, чтобы отреагировать и принять меры». Дипломат отметил, что существует риск, что самое ощутимое преимущество евроинтеграции - безвизовый режим для всех граждан Грузии вскоре будет утрачено.



«Раз в год Еврокомиссия публикует отчет механизма приостановки безвизового режима для стран, пользующихся привилегией безвизового въезда в ЕС. Последний отчет комиссии, в том числе по Грузии, был опубликован в декабре 2024 года. Следующий отчет будет опубликован осенью и будет отражать последние события. Между тем, в недавнем письме властям Грузии комиссия попросила до конца августа предоставить отчет о выполнении рекомендаций, полученных в декабре 2024 года. 28 марта 2017 года было первым днем, когда граждане Грузии впервые смогли без виз посетить страны Шенгенской зоны. Именно правительство «Грузинской мечты» в 2017 году с гордостью отмечало этот важный этап. Это был поистине исторический день и признание прогресса, достигнутого Грузией. К сожалению, и особенно после того, как Грузия в декабре 2023 года официально стала страной-кандидатом на членство в ЕС, власти Грузии предпринимали шаги, которые вызвали откат демократии, несмотря на многочисленные призывы ЕС изменить курс.



Безвизовый режим предоставляется стране на основании выполнения ряда условий. Одним из них является уважение фундаментальных прав и свобод. В декабре прошлого года в отчете механизма приостановления безвизового режима Еврокомиссия дала Грузии четкие рекомендации по устранению проблем, связанных с правами человека и фундаментальными свободами. Рекомендации включали отмену некоторых законов и внесение поправок в некоторые с целью обеспечения соответствия европейским и международным стандартам. Пока власти Грузии в этом направлении предпочли бездействие. В действительности ситуация с правами человека в Грузии ухудшилась. Для реагирования и принятия мер у властей Грузии есть время до конца августа.



Мы уже приостановили соответствующие положения соглашения между ЕС и Грузией об упрощении визовых процедур, чтобы дать возможность государствам-членам требовать визу от владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Невыполнение рекомендаций Еврокомиссии может привести к принятию дальнейших мер, в том числе к решению ЕС об активизации механизма приостановления безвизового режима. Принятие такого решения не требует единодушия всех государств-членов, достаточно квалифицированного большинства (15 из 27 государств-членов, представляющих минимум 65% населения ЕС).



Правила равно распространяются на всех партнеров ЕС. Подписав соглашение о безвизовом сообщении, Грузия обязалась соблюдать эти правила. Полная ответственность ложится на власти Грузии. Очень печально видеть эту ситуацию.



Вместо того, чтобы пользоваться новыми преимуществами, которые интеграция в ЕС предлагает странам-кандидатам, такими как политика интеграции в единую зону роуминга ЕС, участие в единой зоне платежей в евро и многими другими, - существует риск, что даже самое ощутимое преимущество интеграции в ЕС, безвизовый режим, может вскоре быть утрачено для всех граждан Грузии.



ЕС полностью уважает культуру и идентичность Грузии. Нас объединяла наше общее приверженность правам человека и универсальным ценностям. В то же время, фундаментальные права существенны для справедливого и демократического общества и для всех людей. Распространение ненависти и поощрение дискриминации только создают раскол и конфликты.



На протяжении лет ЕС оказывал широкомасштабную поддержку стабильности и благополучия Грузии. Мы являемся твердыми сторонниками суверенитета и территориальной целостности страны. Мы остаемся полностью привержены европейским устремлениям грузинского народа.



Прекращение репрессий, освобождение несправедливо задержанных, отмена репрессивного законодательства, обеспечение открытого диалога – единственный способ разрешения текущего кризиса и возвращения Грузии на путь ЕС.



Что касается вашего вопроса, будто ЕС шантажирует Грузию, предлагая выбор между безвизовым сообщением и миром и стабильностью, - я также слышал сравнение Брюсселя с Москвой советского периода, - я могу лишь сказать, что одной из причин сближения Грузии с ЕС, в том числе посредством безвизового режима, было именно усмотрение этой разницы. Я надеюсь, что граждане Грузии смогут сделать собственные выводы», - сказал посол ЕС «Интерпрессньюс».





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