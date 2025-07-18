ЕС окончательно одобрил один из «самых жестких» пакетов санкций против России

18.07.2025 19:28





Европейский Союз окончательно одобрил один из "самых жестких" пакетов санкций против России, в который, в частности, вошло снижение ценового потолка на нефть. Об этом сообщил Совет ЕС, пишет "Европейская правда".



В пятницу, 18 июля, Совет ЕС принял 18-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, которые ударят по энергетическому, банковскому и военному секторам России, а также торговле с ЕС



Кроме того, Совет ЕС дополнил этот пакет, согласовав дополнительные меры в отношении Беларуси.



В санкционный пакет вошли 55 человек: 14 физических и 41 юридическое лицо. Отныне общее количество лиц, включенных в список, превысило 2,5 тысячи.



Главная дипломат Евросоюза Кая Каллас назвала этот санкционный пакет "одним из самых жестких" пакетов против России.



"Каждая санкция ослабляет способность России вести войну. Послание четкое: Европа не отступит в своей поддержке Украины. ЕС будет продолжать усиливать давление, пока Россия не прекратит войну", – заявила она.



Совет ЕС утвердил санкционный пакет вскоре после того, как в пятницу утром его согласовали послы Евросоюза. Это стало возможным, поскольку Словакия и Мальта отказались от блокировки.



В пакет вошли санкции против 105 судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.



Больше о предпосылках этих событий читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо между двух огней: почему Словакия блокирует санкции против РФ и что хочет взамен.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





