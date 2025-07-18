Госдеп запретил американским дипломатам комментировать выборы в других странах

18.07.2025 19:32





Американские дипломаты во всех странах больше не будут комментировать справедливость или честность выборов в иностранных государствах. Такое указание им дал глава Госдепартамента США Марко Рубио. Согласно его приказу, ведомство теперь будет публиковать связанные с электоральными процессами заявления или посты в официальных соцсетях только в случаях, когда у Вашингтона для этого будет «явная и убедительная» внешнеполитическая заинтересованность.



Если ведомство сочтет уместным комментарий относительно выборов за рубежом, такое сообщение должно быть кратким и фокусироваться на поздравлениях победившему кандидату, а также, если это уместно, упоминать «об общих внешнеполитических интересах», сказано в разосланном дипломатическим представительствам 17 июля конфиденциальном документе. «В сообщениях следует избегать высказываний по поводу справедливости или честности избирательного процесса, его легитимности или демократических ценностей в рассматриваемой стране», — говорится в приказе.



В документе также указано, что сообщения, связанные с выборами, должны исходить либо от самого министра, либо от официального представителя Госдепа, а американским дипломатам запрещено публиковать подобные заявления без прямого одобрения высшего руководства.



Новые указания сотрудникам Госдепа представляют собой заметное отступление от традиционного подхода Вашингтона, который содействовал проведению свободных и честных выборов в других странах, отмечает Reuters.



В мае во время речи в Эр-Рияде президент Дональд Трамп подверг критике тех, кого он охарактеризовал как «западных интервентов», указывающих странам Ближнего Востока, как им управлять своими странами. Глава Белого дома тогда заявил, что это больше не дело Вашингтона и что он стремится наладить партнерские отношения с другими государствами. На это и направлена новая директива, отметил представитель Госдепа.



Ранее стало известно, что из внешнеполитического ведомства в рамках плана реструктуризации была уволена часть аналитиков Бюро разведки и исследований (INR), в том числе специалисты по России и Украине. Они, в частности, занимались расследованием военных преступлений российской армии.





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