Эксперты о рисках приостановки визовой либерализации с ЕС

18.07.2025 19:47





Советник аналитического центра Geocase и бывший заместитель министра экономики Грузии Николоз Алаваидзе в интервью изданию «Bm.ge рассказал о рисках, которые несёт возможная приостановка визовой либерализации с Европейским союзом.



По его словам, отмена безвизового режима ударит не только по экономическим секторам страны, но и серьёзно повредит международному имиджу Грузии, а также обернётся большими издержками для каждого гражданина.



«Речь не о личной травме, а об ударе по имиджу страны, по её развитию. Если взглянуть на структуру ВВП, из которой формируется бюджет — пусть даже под давлением коррупции он всё ещё существует — удар будет прямым, и минимум вдвое сократит эти показатели».



Алаваидзе отмечает, что одной из первых пострадает сумма денежных переводов из-за рубежа, значительная часть которых обеспечивается именно благодаря безвизовому режиму. Эти переводы делают граждане со средним и низким доходом, официально зарегистрированные как самозанятые. Они легально выезжают в Европу на короткие сроки (до 30 дней), зарабатывают деньги и возвращаются в Грузию.



Также пострадает и узнаваемость страны как в выездном, так и во въездном туризме. Всё это отразится на международной репутации Грузии.



«Это было большим достижением — признание со стороны 500-миллионного союза, который позволил нам свободно входить в их пространство. А теперь мы сами встаём в оппозицию к ним».



Он также обратил внимание на жёсткие заявления европейских политиков, принимающих решения в ЕС. По мнению Алаваидзе, ответ на оскорбительные выпады со стороны «де-факто коллег» будет жёстким и крайне болезненным для всех граждан страны.





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