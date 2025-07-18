Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Эксперты о рисках приостановки визовой либерализации с ЕС


18.07.2025   19:47


Советник аналитического центра Geocase и бывший заместитель министра экономики Грузии Николоз Алаваидзе в интервью изданию «Bm.ge рассказал о рисках, которые несёт возможная приостановка визовой либерализации с Европейским союзом.

По его словам, отмена безвизового режима ударит не только по экономическим секторам страны, но и серьёзно повредит международному имиджу Грузии, а также обернётся большими издержками для каждого гражданина.

«Речь не о личной травме, а об ударе по имиджу страны, по её развитию. Если взглянуть на структуру ВВП, из которой формируется бюджет — пусть даже под давлением коррупции он всё ещё существует — удар будет прямым, и минимум вдвое сократит эти показатели».

Алаваидзе отмечает, что одной из первых пострадает сумма денежных переводов из-за рубежа, значительная часть которых обеспечивается именно благодаря безвизовому режиму. Эти переводы делают граждане со средним и низким доходом, официально зарегистрированные как самозанятые. Они легально выезжают в Европу на короткие сроки (до 30 дней), зарабатывают деньги и возвращаются в Грузию.

Также пострадает и узнаваемость страны как в выездном, так и во въездном туризме. Всё это отразится на международной репутации Грузии.

«Это было большим достижением — признание со стороны 500-миллионного союза, который позволил нам свободно входить в их пространство. А теперь мы сами встаём в оппозицию к ним».

Он также обратил внимание на жёсткие заявления европейских политиков, принимающих решения в ЕС. По мнению Алаваидзе, ответ на оскорбительные выпады со стороны «де-факто коллег» будет жёстким и крайне болезненным для всех граждан страны.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна