Посол Франции в Грузии: Механизм приостановки безвизового режима – заранее согласованная процедура

18.07.2025 20:49





Механизм приостановки безвизового режима – это заранее согласованная процедура для возвращения на нормальный путь при нарушении обязательств, – пишет посол Франции в Грузии Шераз Гасри на своей странице в X.



«Безвизовое сообщение основано на двусторонних обязательствах. Механизм приостановки безвизового режима – заранее согласованная процедура для возвращения на нормальный путь, когда обязательства нарушаются. Взаимное уважение имеет ключевое значение для защиты взаимных выгод», – пишет посол.





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