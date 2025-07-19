ЕС упрощает въезд для граждан Турции

19.07.2025 11:21





Европейская комиссия подготовила и направила государствам-членам ЕС новый документ, который предусматривает упрощение и ускорение выдачи шенгенских виз для граждан Турции. При повторном обращении они смогут получить многократные визы сроком действия до 5 лет.



Министр торговли Турции Омер Болат заявил об этом в интервью агентству Anadolu.



В частности, согласно документу, гражданам Турции, ранее получавшим визы, регулярно путешествующим и возвращающимся на родину без нарушений, будет предоставлена возможность получения многократных и долгосрочных виз. Сначала это будет 6-месячная виза, затем 1 и 2 года, а затем 3 и 5 лет.



По словам министра, параллельно с работой по устранению визового барьера Анкара также требует смягчения условий для граждан Турции, въезжающих в ЕС в туристических, торговых, транспортных или образовательных целях. В частности, необходимо сократить время ожидания, увеличить штат и техническую базу посольств и консульств, расширить их здания и обновить компьютерные системы.



В настоящее время Турция работает над упрощением процедуры подачи заявлений на визу для граждан, обращающихся за визой впервые.



«Мы уверены, что в ближайшем будущем выдача виз будет упрощена и ускорена также и для тех, кто обращается впервые. Главное — соблюдать установленные процедуры», — говорит Болат.



По данным Европейского союза, Турция занимает второе место в мире по количеству выдаваемых шенгенских виз после Китая: ежегодно выдаётся более миллиона виз, а средний уровень отказов составляет около 15%.





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