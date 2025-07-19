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Правительство утвердило приоритетные направления и целевые программы для выдачи государственных грантов
19.07.2025 11:31
Правительство Грузии утвердило приоритетные направления и целевые программы для выдачи государственных грантов.
Постановлением правительства, подписанным премьер-министром Ираклием Кобахидзе, приоритетными направлениями государственного гранта были определены:
• Демократические институты, надлежащее управление, права человека и основные свободы;
• Внешняя политика и вступление Грузии в Европейский Союз;
• Экономическое развитие; Образование, наука и молодежь;
• Развитие спорта;
• Труд, здравоохранение и социальная защита;
• Оборона и безопасность;
• Региональное развитие и местное самоуправление;
• Охрана окружающей среды и природных ресурсов;
• Сельское хозяйство;
• Юридическое и профессиональное образование;
• Примирение и гражданское равенство.
Каждое направление включает целевые программы, которые подробно изложены в постановлении правительства Грузии.
Агентство по управлению государственными грантами будет действовать в соответствии с «Приоритетными направлениями и целевыми программами выдачи государственных грантов», целью которых является поддержка общественных организаций, зарегистрированных и действующих в Грузии, посредством выдачи государственных грантов.
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