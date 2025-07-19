Правительство утвердило приоритетные направления и целевые программы для выдачи государственных грантов

19.07.2025 11:31





Правительство Грузии утвердило приоритетные направления и целевые программы для выдачи государственных грантов.



Постановлением правительства, подписанным премьер-министром Ираклием Кобахидзе, приоритетными направлениями государственного гранта были определены:



• Демократические институты, надлежащее управление, права человека и основные свободы;

• Внешняя политика и вступление Грузии в Европейский Союз;

• Экономическое развитие; Образование, наука и молодежь;

• Развитие спорта;

• Труд, здравоохранение и социальная защита;

• Оборона и безопасность;

• Региональное развитие и местное самоуправление;

• Охрана окружающей среды и природных ресурсов;

• Сельское хозяйство;

• Юридическое и профессиональное образование;

• Примирение и гражданское равенство.



Каждое направление включает целевые программы, которые подробно изложены в постановлении правительства Грузии.



Агентство по управлению государственными грантами будет действовать в соответствии с «Приоритетными направлениями и целевыми программами выдачи государственных грантов», целью которых является поддержка общественных организаций, зарегистрированных и действующих в Грузии, посредством выдачи государственных грантов.





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