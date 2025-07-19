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Грузия не сможет вступить в Евросоюз до тех пор, пока её правительство не изменит авторитарный курс - Европарламент
19.07.2025 13:02
Грузия не сможет вступить в Евросоюз до тех пор, пока её правительство не изменит авторитарный курс, - указанное заявление размещено на странице Европейского парламента в социальной сети Х.
«Европарламент стоит рядом с грузинским народом. Парламент не признает нынешнее правительство Грузии и заявляет, что до проведения справедливых выборов процесс вступления в Евросоюз фактически приостановлен», - говорится в заявлении.