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Грузия не сможет вступить в Евросоюз до тех пор, пока её правительство не изменит авторитарный курс - Европарламент


19.07.2025   13:02


Грузия не сможет вступить в Евросоюз до тех пор, пока её правительство не изменит авторитарный курс, - указанное заявление размещено на странице Европейского парламента в социальной сети Х.

«Европарламент стоит рядом с грузинским народом. Парламент не признает нынешнее правительство Грузии и заявляет, что до проведения справедливых выборов процесс вступления в Евросоюз фактически приостановлен», - говорится в заявлении.


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