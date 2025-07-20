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Пашинян призвал население быть готовым к выдворению Католикоса Гарегина из Патриархии


20.07.2025   13:50


Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал население быть готовым к выдворению Католикоса Гарегина из Патриархии.

Глава правительства Армении опубликовал заявление в социальных сетях.

«Исполнительный директор компании «Астроном», уличённый в измене супруге, подал в отставку из-за супружеской неверности, поскольку, согласно концепции компании «Астроном», семейные ценности являются основополагающими. Согласно учению Армянской Апостольской Церкви, священник, давший обет безбрачия, связан браком с церковью и не имеет права на другие личные отношения. Кртич Нерсисян, который нарушил обет безбрачия, данный Церкви, до сих пор не освободил Патриархию, тем самым осквернив нашу святейшую святыню — Мать — Кафедральный собор. Этим Кртич Нерсисян призывает нас, верных последователей Армянской Апостольской Святой Церкви, освободить от него Патриархию. Мы сделаем это вместе. Будьте готовы», — пишет Никол Пашинян.


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