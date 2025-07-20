МВД Грузии опубликовало заявление в отношении лиц, находящихся на пограничном пункте пропуска «Дариали»

20.07.2025 14:53





Министерство внутренних дел опубликовало заявление в отношении лиц, находящихся на пограничном пункте пропуска «Дариали». По заявлению ведомства, на государственной границе Грузии, в частности, на пограничном пункте пропуска «Дариали», зафиксированы многочисленные случаи, когда лица, прибывающие из Российской Федерации, пытаются пересечь государственную границу Грузии по недействительным документам, утверждая, что являются гражданами Украины. В настоящее время на границе Грузии находятся около 80 таких лиц, большинство из которых не удовлетворяют критериям пропуска через государственную границу Грузии.



В заявлении МВД отмечается, что все государственные органы принимают необходимые меры для своевременного возвращения на родину лиц, находящихся в так называемой нейтральной зоне, и обеспечения безопасности населения нашей страны.



«Грузинская сторона предложила украинской стороне несколько механизмов безопасной эвакуации и возвращения на родину людей, находящихся в так называемой нейтральной зоне. Мы предложили варианты возвращения этих людей на родину воздушным и морским путём. Украинская сторона воздерживается от возвращения морским путём и пока не приняла конкретного решения об их эвакуации. Тем не менее ведутся активные совместные консультации для согласования механизма безопасного возвращения этих людей на родину, включая воздушный транспорт. Мы надеемся, что украинская сторона оперативно примет решение о возвращении своих граждан на родину», — говорится в заявлении МВД.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





