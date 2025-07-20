8 бойкотирующих выборы партий начинают «организовывать участников сопротивления» в регионах Грузии

20.07.2025 15:19





8 оппозиционных партий, которые отказываются участвовать в выборах в органы местного самоуправления, начинают «организовывать участников сопротивления» в регионах Грузии, чтобы «развернуть политическую борьбу в каждом городе и селе».



Оппозиционные партии выступили с совместным заявлением на митинге у здания парламента Грузии «Только свободные выборы! Нет — российским спецоперациям», с ним общественность ознакомил Леван Цуцкиридзе, лидер движения «Площадь свободы», бывший член коалиции «Лело — Сильная Грузия».



Партии заявили, что режим Иванишвили планирует провернуть «еще одну российскую спецоперацию в Грузии 4 октября», подчеркнув, что 8 прозападных партий не стану «пособниками режима в обмане грузинских граждан».



«Мы признаем только свободные парламентские выборы, которых мы добьемся при принципиальной и последовательной изоляции режима. За полной изоляцией российского режима неизбежно последует его демонтаж, в результате народ вернет себе захваченную власть и посредством свободных выборов даст нам, политическим партиям, мандат покончить с этим хаосом и основать свободное, безопасное государство», — сказано в заявлении.



Партии подчеркивают, что их путь к победе проходит через единство общества и отказ от сотрудничества с режимом, а также через расширение непрекращающегося мирного сопротивления и активизации совместной работы по международной изоляции режима.



Для того, чтобы эти задачи были выполнены, партии, как было отмечено, предпринимают «соответствующие шаги»:



не признали «фарс» — парламентские выборы 26 октября 2024 года;

отказались от мандатов;

не признали «фарс под названием следственная комиссия» ценой личной свободы;

работали с международными и протестными группами, чтобы добиться международной изоляции режима.

Эти усилия, считают 8 партий, наряду с протестами грузинского народа, подорвали «режим Иванишвили» и привели к внутренней конфронтации в «банде Иванишвили».



Но для того, чтобы произошли перемены и усилия обернулись результатом, который вернет Грузию на исторический путь, «жизненно необходимо перезапустить грузинскую политику».



«С этой целью во всех городах и муниципалитетах Грузии мы начинаем организовывать членов сопротивления, чтобы политическая борьба вспыхнула в каждом городе и селе и основывалась на импульсе людей, их интересе и энергии», — отмечается в заявлении.



Напомним, партия «Лело» активно призывает оппозиционные партии принять участие в выборах в органы местного самоуправления. Саломе Самадашвили, одна из лидеров партии, указывает на опрос ISSA, где говорится, что большинство жителей Тбилиси может проголосовать за оппозиционного кандидата, а значит, есть преимуществом перед «Грузинской мечтой», поскольку, подчеркнула политик, столица «абсолютно оппозиционная».



Между тем участие в выборах в органы местного самоуправления 4 октября 2025 года намерены принять партии «Лело» и «Гахария за Грузию». Остальные оппозиционные партии называют выборы «очередным фарсом Иванишвили», в котором участвовать не стоит.



А 8 оппозиционных партий выступили с совместным заявлением — о том, что отказываются участвовать в предстоящих выборах.



Источник: SOVA

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