СМИ узнали имя избившего экс-финансиста Иванишвили в тюрьме

20.07.2025 15:23





TV Pirveli установил личность заключенного, напавшего на бывшего советника Бидзины Иванишвили Георгия Бачиашвили в тюрьме Глдани. Им оказался 28-летний Кахи Метревели, который отбывавший срок в Ксанской тюрьме неподалеку от Мцхета. Его внезапный перевод перед нападением на финансиста журналисты называют неслучайным.



Мать Метревели удивлена: о переводе сына и тем более о драке с Бачиашвили ей никто не сообщил, хотя, по ее словам, она регулярно общается с его супругой. В Ксани Метревели отбыл почти весь свой 10-летний срок и должен был выйти на свободу уже в августе. Однако теперь он в больничном отделении Глданской тюрьмы. Это официально подтвердили журналистам.



Авторы сюжета утверждают: в Ксани Метревели был не простым сидельцем, а «смотрящим» — неофициальным тюремным лидером, назначенным криминальными авторитетами. Такие люди часто идут на сделки с администрацией. Если это правда, то появляется тревожная версия: нападение могло быть частью давления на Бачиашвили.

По словам самого Бачиашвили, его избили 11 июля. Он утверждает, что содержался в одиночной камере, но туда пустили неизвестного, который избил его и даже укусил – настолько сильно, что пострадавшему потребовалась вакцина от столбняка. По словам адвокатов, Бачиашвили несколько дней не мог ходить и передвигался в инвалидной коляске.



Финансист связывает избиение с недавним вызовом к начальнику тюрьмы, который якобы требовал от него открыть доступ к банковским и криптовалютным счетам в интересах Иванишвили. Эти заявления уже прозвучали в открытом письме заключенного, обнародованном адвокатами, и вызвали политический резонанс.



Министр юстиции Паата Салия пока воздерживается от комментариев. В Пенитенциарной службе – тишина. Адвокаты требуют немедленного перевода подзащитного в другую тюрьму и говорят о фактических признаках пыток. Официальная версия произошедшего – рядовой конфликт между осужденными.



В марте Бачиашвили заочно приговорили к 11 годам лишения свободы за присвоение $42,7 млн от криптовалютных инвестиций, принадлежавших Иванишвили. Он тайно покинул страну, но в мае был задержан, по утверждению властей, на грузинской границе. Сам Бачиашвили настаивает: его похитили в ОАЭ и доставили в Тбилиси насильно, якобы по приказу самого миллиардера.



Он отрицает вину и заявляет, что стал жертвой политического преследования за критику «Грузинской мечты», все более сближающейся с Россией. Уголовные дела, тем временем, множатся. Бачиашвили грозит еще до 10 лет за должностное преступление в годы работы у Иванишвили и незаконное пересечение границы.





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