Европарламент: процесс вступления Грузии в ЕС фактически приостановлен до проведения честных выборов

20.07.2025 15:41





Грузия не сможет вступить в ЕС, пока её правительство не сменит авторитарный курс, говорится в публикации, размещенной на официальной странице Европейского парламента в социальной сети X.



«Европейский парламент поддерживает грузинский народ. Парламент не признаёт нынешнее правительство Грузии и заявляет, что процесс её вступления в ЕС фактически приостановлен до проведения честных выборов», — говорится в заявлении.





Европейский парламент принял последнюю резолюцию по Грузии 9 июля. В документе осуждаются аресты оппозиционеров, и звучит призыв к освобождению журналистки Мзии Амаглобели и других «политических заключённых», а также призыв к проведению новых парламентских выборов.



Резолюция также призывает государства-члены ЕС рассмотреть дополнительные ограничительные меры в дополнение к санкциям, включая:



Отключение от SWIFT (крупнейшей международной банковской системы расчётов);



Секторальные санкции, направленные на пресечение источников и потоков доходов режима «Грузинской мечты»».

Резолюции Европейского парламента носят рекомендательный, необязательный характер, хотя и выражают позицию политических кругов государств-членов.





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