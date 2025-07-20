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Европарламент: процесс вступления Грузии в ЕС фактически приостановлен до проведения честных выборов


20.07.2025   15:41


Грузия не сможет вступить в ЕС, пока её правительство не сменит авторитарный курс, говорится в публикации, размещенной на официальной странице Европейского парламента в социальной сети X.

«Европейский парламент поддерживает грузинский народ. Парламент не признаёт нынешнее правительство Грузии и заявляет, что процесс её вступления в ЕС фактически приостановлен до проведения честных выборов», — говорится в заявлении.


Европейский парламент принял последнюю резолюцию по Грузии 9 июля. В документе осуждаются аресты оппозиционеров, и звучит призыв к освобождению журналистки Мзии Амаглобели и других «политических заключённых», а также призыв к проведению новых парламентских выборов.

Резолюция также призывает государства-члены ЕС рассмотреть дополнительные ограничительные меры в дополнение к санкциям, включая:

Отключение от SWIFT (крупнейшей международной банковской системы расчётов);

Секторальные санкции, направленные на пресечение источников и потоков доходов режима «Грузинской мечты»».
Резолюции Европейского парламента носят рекомендательный, необязательный характер, хотя и выражают позицию политических кругов государств-членов.


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