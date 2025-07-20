С начала «Грузинская мечта» получила почти 7 миллионов лари «пожертвований» от бизнесменов

20.07.2025 16:08





С 1 января по 30 июня 2025 года бизнесмены перечислили на счёт правящей партии «Грузинская мечта» почти 7 миллионов лари. Многие из жертвователей связаны с Аджарией или ведут бизнес в Батуми. О части из них уже сообщалось ранее — теперь публикуются данные о тех спонсорах, которые не попали в предыдущие обзоры.



В апреле 2025 года Владимир и Бека Гаситашвили пожертвовали «Грузинской мечте» 110 000 лари. Они являются владельцами или совладельцами нескольких строительных компаний, в том числе ООО Tempo Holding, которое планирует строительство многофункционального комплекса в районе Адлия в Батуми. Проект был утверждён мэрией Батуми и городским собранием в 2023 году.



Совладельцами Tempo Holding являются пятеро бизнесменов, включая Георгия Давитадзе, который 25 апреля 2025 года также перевёл партии 50 000 лари и владеет 26,26% компании. Бека Гаситашвили владеет 9,9%, а Владимир Гаситашвили — 19,19% и ранее, в сентябре 2024 года, уже делал аналогичное пожертвование.



26% компании принадлежит Торнике Пагава — он также пожертвовал «Грузинской мечте» 50 000 лари в апреле 2025 года и входил под 103 номером в партийный список, но в парламент не прошёл. Остальные 20% принадлежат Бондо Концелидзе.



Бека Гаситашвили также владеет долями в компаниях Centrals, iHotelsFace и Tempo AA.



26 июня 2025 года 50 000 лари партии перечислил Вадим Королёв — гражданин Греции, ранее владевший в Батуми круизной компанией Queensway Services. Согласно последним выпискам, фирма сейчас принадлежит другой греческой компании. Представителями бизнеса указаны Зураб Джинчарадзе и Давид Ногаидели.



27 июня Джемал Чурукба перевёл «Грузинской мечте» 30 000 лари. Он владеет 100% ООО Premium Plaza и имеет доли в ряде других компаний, таких как Aredos, TS Georgia, а также в AIM & Premium Group.



Лаша Цулукидзе, владелец 30% ООО Chakvi Invest Group, 23 июня впервые пожертвовал партии 25 000 лари. Он — владелец компаний Gas House, Project Service (по 100%), совладелец LB Group (50%) и NewNet, а также владеет 25% в AjaraTreveli.



Серго Сурманидзе пожертвовал 25 000 лари и является совладельцем логистической компании G & M Logistics.



20 июня 50 000 лари перевёл Роланд Девадзе — директор компании Mega More Service, основанной в 2016 году. Это его первое пожертвование.



Теимураз Сурманидзе, член правления Ассоциации морских агентов и брокеров, также сделал первое пожертвование в размере 45 000 лари. Он владеет 50% Poti Ferry Agency, долями в City Builder, Moconzi, Shipping & Forwarding Agency и 100% компании EcoSteam.



50 000 лари партии пожертвовал Владимир Шелия — директор и владелец 26% Maritime Crewing, а также руководитель Oceanic Crewing Company (принадлежит зарегистрированной на Маршалловых островах фирме). Он также возглавляет Columbia Shipmanagement, которая зарегистрирована на Кипре. В 2021 году он уже жертвовал аналогичную сумму.



18 июня 20 000 лари перечислил Григол Чахвадзе — владелец 7% Med Emergency.



Гоча Джорбенадзе, владелец 100% Astro Lounge, перевёл партии 40 000 лари. Руководитель Geo Logistic Роин Микеладзе — 30 000 лари, его партнёр Георгий Моцкобия — 50 000 лари.



Гиорги Моцкобиа — директор Begin Energy, компания полностью принадлежит фирме, зарегистрированной в Гибралтаре. Он также совладелец и директор Geo Trading.





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