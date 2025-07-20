Азербайджан готовит иск против России в связи с авиакатастрофой возле Актау

20.07.2025 17:00





Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна готовит документы для обращения в международные судебные инстанции против России в связи с катастрофой самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) возле Актау.



Об этом сообщает издание Minval, пишет "Европейская правда".



По словам Алиева, обстоятельства инцидента "ясны, как божий день", однако уже семь месяцев Азербайджан не получает никакого содержательного ответа от российской стороны.



Генеральный прокурор Азербайджана, отметил Алиев, направляет запросы председателю Следственного комитета России, но в ответ слышит только одно: "Расследование продолжается". Президент Азербайджана назвал такую позицию контрпродуктивной и подтвердил намерение официального Баку обратиться к международному правосудию.



По его словам, Азербайджан проинформировал Россию о подготовке досье для подачи соответствующего иска.



Алиев напомнил, что расследование авиакатастрофы малайзийского "Боинга" длилось более десяти лет.





"Мы готовы ждать десять лет, но справедливость должна победить. И, к сожалению, ситуация, которая сейчас находится в подвешенном состоянии, не способствует развитию двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном", – сказал он.



Алиев подчеркнул, что Азербайджан имеет четкое понимание того, что произошло с самолетом AZAL, и российские официальные лица также располагают этой информацией. "Возникает вопрос: почему они не поступают так, как поступил бы любой сосед в подобной ситуации?" – отметил он.



Алиев заявил, что Азербайджан требует от России признания вины, привлечения к ответственности виновных в сбивании самолета, выплаты компенсаций семьям погибших, а также возмещения убытков, понесенных компанией AZAL.



25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.



Тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что самолет был обстрелян с земли.



4 февраля собеседник в правительстве Азербайджана сообщил агентству Reuters, что в стране есть точное подтверждение того, что самолет был сбит российской системой противовоздушной обороны "Панцирь-С".



В начале июля азербайджанские журналисты показали запись, на которой слышен приказ открыть огонь по рейсу AZAL.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





