Трампу предложили план максимального давления на Кремль

20.07.2025 17:02





Президент США Дональд Трамп начинает всерьез воспринимать российскую угрозу: он пообещал передать Украине новое вооружение и пригрозил введением вторичных санкций, если Москва в течение 50 дней не согласится на прекращение огня.



Однако в Москве заявление Трампа вызвало «скорее облегчение, чем тревогу». Российский фондовый рынок вырос, рубль укрепился к китайскому юаню, поскольку меры США были восприняты как менее жесткие, чем ожидалось, пишет The Telegraph.



Российские чиновники остались довольны тем, что глава Овального кабинета «готов ввести лишь в значительной степени невыполнимые тарифы против стран БРИКС», говорится в материале.



Тем временем риторика в российском руководстве остается агрессивной. Бывший президент Дмитрий Медведев пригрозил ударами по странам Запада, а российские пропагандисты призывают к усилению ударов по критической инфраструктуре Украины.



Оккупационная армия РФ и без того 16 июля выпустила более 400 ракет и дронов по украинским энергетическим объектам. Около 160 000 российских военных сосредоточены в районе Купянска в Харьковской области, а также на донецких направлениях – Покровск и Константиновка. Есть подозрения, что оккупанты могут готовить новое наступление.



Издание отмечает, что все это говорит о недостаточно жестких действиях со стороны администрации Трампа. Чтобы исправить эту ситуацию, аналитики предлагают стратегию действий, включающую три взаимосвязанных элемента.



1. Ужесточение санкций



Нужно устранение лазеек, через которые Россия получает доход. Например, «Росатом» до сих пор не под санкциями, несмотря на участие в оккупации Запорожской АЭС и связи с Ираном.



Также предлагается ввести санкции против переработчиков российской нефти и усилить контроль над «теневым флотом». Сейчас санкционный режим носит в основном реактивный характер, что позволяет России совершенствовать обходные схемы до того, как Запад успевает отреагировать.



2. Расширение поставок оружия Украине



Пакет помощи от союзников по НАТО, поддержанный Трампом, скорее всего, будет включать батарею Patriot и дальнобойные ракеты ATACMS Несмотря на заявленные $10 млрд, этих средств может быть недостаточно, учитывая высокую стоимость комплексов Patriot и ракет ATACMS.



Украина нуждается в большем количестве артиллерии, особенно на фоне поставок снарядов из Северной Кореи в Россию.



3. Поддержка украинского ВПК



Украина активно развивает собственные технологии, включая дешевые дроны и ракеты «Нептун» с дальностью до 1000 км. Украинский лидер Владимир Зеленский предложил США сделку: украинские технологии в обмен на американское оружие. Это может укрепить как Украину, так и всю систему безопасности НАТО.



Обозреватели отмечают, что Трамп уже демонстрировал умение сочетать жесткое давление и продуманные риски, например в отношении ядерной программы Ирана. Сейчас подобный подход необходимо применить в ситуации с Россией.





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