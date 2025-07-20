В мэрии Тбилиси опровергли сообщения о нехватке вакцин от бешенства для собак и кошек

20.07.2025 19:19





Агентство по мониторингу животных опровергло информацию о дефиците вакцин от бешенства в Тбилиси, распространившуюся в СМИ и соцсетях.



«Агентство располагает достаточно большим запасом антирабической вакцины и в обычном режиме, интенсивно проводит вакцинацию животных», – говорится в заявлении ведомства.



Агентство добавило, что при необходимости граждане могут обратиться к ним и провести вакцинацию животного в муниципальном приюте.



Ранее сегодня о дефиците вакцин от бешенства в Тбилиси сообщила зооактивистка Натия Чиковани. Она утверждала, что по этой причине в частной ветклинике не смогла вакцинировать уличную собаку, которая живет у нее во дворе. Ее публикацию в соцсети процитировали некоторые СМИ.





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