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В мэрии Тбилиси опровергли сообщения о нехватке вакцин от бешенства для собак и кошек


20.07.2025   19:19


Агентство по мониторингу животных опровергло информацию о дефиците вакцин от бешенства в Тбилиси, распространившуюся в СМИ и соцсетях.

«Агентство располагает достаточно большим запасом антирабической вакцины и в обычном режиме, интенсивно проводит вакцинацию животных», – говорится в заявлении ведомства.

Агентство добавило, что при необходимости граждане могут обратиться к ним и провести вакцинацию животного в муниципальном приюте.

Ранее сегодня о дефиците вакцин от бешенства в Тбилиси сообщила зооактивистка Натия Чиковани. Она утверждала, что по этой причине в частной ветклинике не смогла вакцинировать уличную собаку, которая живет у нее во дворе. Ее публикацию в соцсети процитировали некоторые СМИ.


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