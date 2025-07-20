Министр инфраструктуры посетил села Хадского ущелья

20.07.2025 19:46





Министр инфраструктуры Реваз Сохадзе посетил села Хадского ущелья в муниципалитете Душети, чтобы вместе с профильными специалистами на месте ознакомиться с возможностями сохранения культурного наследия ущелья и развития этих деревень.



В рамках проекта строительства 23-километровой магистрали Квешети-Коби, при поддержке Азиатского банка развития, была разработана концепция развития Хадского ущелья.



Подготовленные планы и исследования предусматривают сохранение культурного наследия и исторических поселений, а также возможные пути их будущего развития.



В настоящее время ведётся работа над инвестиционным планом развития ущелья, который определит приоритеты по восстановлению деревень, созданию туристических маршрутов и развитию базовой и туристической инфраструктуры.



Министерство инфраструктуры активно консультируется со специалистами, чтобы разработать правильную методологию для консервации, реставрации и восстановления отдельных зданий и поселений.





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