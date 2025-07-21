«Лело» объясняет отсутствие на марше ТГУ: «Боремся по-разному — цель одна»

21.07.2025 10:46





Вчерашняя акция, прошедшая 19 июля, была «очень мощной как по численности, так и по содержанию», — заявил член партии «Лело – Сильная Грузия» Иракли Купрадзе.



Однако партия не участвовала в марше Тбилисского госуниверситета (ТГУ), поскольку не поддерживает ключевое требование акции – бойкот выборов.



«Мы не могли быть частью акции, с главной политической целью которой мы не согласны», – пояснил Купрадзе.



Партия обещает быть представленной на всех других акциях против пророссийского режима, за освобождение политзаключённых и назначение новых парламентских выборов.



Купрадзе подчеркнул, что несмотря на разные стратегии борьбы, «Лело» не отвечает на обвинения, чтобы сохранить и нынешнее, и будущее единство, необходимое для победы над режимом Иванишвили.



«Мы участвовали и будем участвовать в любых формах уличного протеста. У нас одна цель – освободить Грузию от российского режима!» – завершает Купрадзе.





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