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«Лело» объясняет отсутствие на марше ТГУ: «Боремся по-разному — цель одна»
21.07.2025 10:46
Вчерашняя акция, прошедшая 19 июля, была «очень мощной как по численности, так и по содержанию», — заявил член партии «Лело – Сильная Грузия» Иракли Купрадзе.
Однако партия не участвовала в марше Тбилисского госуниверситета (ТГУ), поскольку не поддерживает ключевое требование акции – бойкот выборов.
«Мы не могли быть частью акции, с главной политической целью которой мы не согласны», – пояснил Купрадзе.
Партия обещает быть представленной на всех других акциях против пророссийского режима, за освобождение политзаключённых и назначение новых парламентских выборов.
Купрадзе подчеркнул, что несмотря на разные стратегии борьбы, «Лело» не отвечает на обвинения, чтобы сохранить и нынешнее, и будущее единство, необходимое для победы над режимом Иванишвили.
«Мы участвовали и будем участвовать в любых формах уличного протеста. У нас одна цель – освободить Грузию от российского режима!» – завершает Купрадзе.
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