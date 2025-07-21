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Хабеишвили: «Охота на Бачиашвили объявлена не из-за Бидзины, а из-за миллиарда долларов»
21.07.2025 10:54
Оппозиционный политик Леван Хабеишвили опубликовал резкое заявление в соцсетях, комментируя дело о пытках Георгия Бачиашвили. По его словам, речь идёт не о поручении Бидзины Иванишвили, а о борьбе за контроль над миллиардами в криптовалюте
«Бидзина правда думает, что если Бачиашвили назовёт коды, их ему принесут? Такой наивный, Григорич?! Тут речь о миллиарде долларов! Люди, которые за 10 тысяч служат тебе, за миллиард на всё пойдут: замучают, доведут до смерти и, если получат коды, — убьют! Потом скажут, что он случайно погиб, пока »пытались выяснить информацию для тебя».»
Хабеишвили утверждает, что в дело вовлечены:
• сотрудники тюремной администрации,
• надзиратели,
• и представители криминального мира.
Он считает, что Бачиашвили рискует жизнью, но не потому, что Иванишвили дал приказ, а потому, что криптокошелёк с миллиардом долларов стал объектом охоты.
«Это смертный приговор для молодого человека. И если даже Бачиашвили скажет коды — тебе их никто не передаст. Его убьют сразу же», — пишет Хабеишвили.
По мнению политика, ситуация вышла из-под контроля, а интересы преследующих Бачиашвили исключительно финансовые.
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