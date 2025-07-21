Кобахидзе благодарит Тулси Габбард «за разоблачение Дип стэйт»

21.07.2025 11:21





«Мы должны поблагодарить Тулси Габбард за разоблачение «Дип стэйт». Общество должно знать, какими методами пользуется неформальное правление олигархов для дискредитации оппонентов», — написал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в социальной сети.



По его словам, «глава национальной безопасности США Тулси Габбард доказала с помощью фактов, что обвинение в якобы вмешательстве России в американские выборы против Дональда Трампа было сфабриковано Бараком Обамой».



«Тулси Габбард также заявила, что кампания по дискредитации Трампа была спланирована «Дип стэйт», а в её проведении были полностью задействованы государственные структуры. За разоблачение «Дип стэйт» Тулси Габбард лично поблагодарил президент Трамп, который направил материалы в Министерство юстиции для дальнейшего реагирования. Этот вопрос активно обсуждается сегодня в американских СМИ и обществе. Навешивание ярлыка пророссийскости на оппонентов — это хорошо отработанный почерк «Дип стэйт» в разных странах. Для этого оно использует наиболее эффективный инструмент — медиа, которое в Европе находится практически под полным, тотальным контролем и цензурой «Дип стэйт». Благодаря монополизированным СМИ им легко создать любой имидж любому политику. Например, как только рейтинг лидера французской оппозиции Марин Ле Пен достиг критической отметки, ей тут же навесили ярлык пророссийского политика, не представив при этом никаких доказательств. Аналогичным методом отстранили от политического процесса победителя первого тура президентских выборов в Румынии — Джорджеску. Сначала его объявили пророссийским, а позже суд выразил подозрение о вмешательстве России в выборы через TikTok в пользу Джорджеску и отменил выборы без каких-либо доказательств. В Молдове навешивание ярлыка пророссийскости стало лучшим инструментом для запрета оппозиционных сил через суд. И здесь никто не потрудился представить хоть какие-либо доказательства. Уже много лет аналогичной пропаганде «Дип стэйт» противостоит правительство Венгрии, только потому, что кабинет Виктора Орбана отстаивает национальные интересы своей страны, борется против псевдолиберальной идеологии и стоит на стороне мира, его окрестили пророссийским политиком. И здесь до сих пор никто не опубликовал никаких доказательств.



Такой же кампании грузинское общество наблюдает с момента прихода к власти «Грузинской мечты». В этой кампании «Дип стэйт» задействовало как местную радикальную оппозицию и НПО, так и их внешних покровителей, в том числе представителей европейской бюрократии. Единственная причина, по которой нашей власти пытаются навесить ярлык пророссийской — это то, что мы не действуем по внешним указаниям, очистили все ветви власти от агентуры, защищаем суверенитет, не допустили ЛГБТ-пропаганду и не ввязались в войну. Никто и здесь не потрудился представить доказательства «пророссийскости». Сильная линия пропаганды «глубинного государства» направлена против основателя правящей партии, господина Бидзины Иванишвили. Несмотря на то, что на протяжении всех этих лет мы слышим обвинения в его пророссийскости и связях с Россией, до сих пор не было представлено ни одного доказательства. Мы имеем дело с геббельсовскими методами пропаганды — сначала создаётся образ врага, а затем оппонента связывают с этим образом. Такая пропаганда не требует никаких фактов — главное, чтобы она была тотальной, и чтобы посыл повторяло как можно больше агентов.



Мы должны поблагодарить госпожу Тулси Габбард за разоблачение «Дип стэйт». Общество должно иметь полную информацию о том, какими методами пользуется неформальное правление олигархов для дискредитации политических оппонентов, потому что общество, вооружённое правдой, — главная гарантия устойчивости государства», — пишет Ираклий Кобахидзе.





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