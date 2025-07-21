Зурабишвили: Террор в Грузии – Правительство заморозило счета независимого СМИ, издания „Батумелеби“

21.07.2025 14:49





5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала информацию о наложении инкассо на счета издания «Батумелеби», что, по ее оценке, является целенаправленной репрессией против независимых СМИ.



«Террор в Грузии – правительство всего за несколько дней до судебного процесса над журналистом Мзией Амаглобели (прим. ред. учредитель издания) заморозило счета издания «Батумелеби» – это явный акт наказания. Это не просто несправедливость, это целенаправленная репрессия », - пишет в социальной сети X Зурабишвили.



Напомним, что сегодня стало известно о том, что на счета издания «Батумелеби» Служба доходов министерства финансов Грузии наложило инкассо. Официальной причиной является задолженность в размере 47 тысяч лари.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





