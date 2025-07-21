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Сторонники Мзии Амаглобели провели акцию протеста у здания Батумского городского суда


21.07.2025   14:49


У здания Батумского городского суда, где назначен очередной судебный процесс по делу учредителя изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели, её сторонники провели акцию протеста.

По словам участников акции, власти в различных формах продолжают оказывать давление на свободную медию.

На сегодняшнем процессе сторона защиты представит в качестве свидетеля эксперта Натию Харати. Вместе с тем, на сегодняшнем процессе прокуратура может выступить перед судом с заключительным словом.

Напомним, что учредителю изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели вменяется нападение на сотрудника полиции при исполнении. Дело рассматривает судья Батумского городского суда Нино Сахелашвили.


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