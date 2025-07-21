Ираклий Кобахидзе встретился с министром внутренних дел Армении Арпине Саргсян

21.07.2025 14:51





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с министром внутренних дел Республики Армения Арпине Саргсян, которая находится в Грузии с официальным визитом.



Во время встречи особое внимание было уделено дружественным и добрососедским отношениям между Грузией и Арменией, а также тесному и эффективному сотрудничеству между правоохранительными ведомствами двух стран.



Была подчёркнута особая важность установления долгосрочного мира на Южном Кавказе. В этом контексте положительно была оценена завершившаяся фаза переговоров между Арменией и Азербайджаном по заключению мирного соглашения, и была выражена надежда, что документ будет подписан в ближайшем будущем. Премьер-министр вновь подтвердил готовность правительства Грузии и впредь способствовать диалогу и обеспечению мира и стабильности в регионе.



На встрече также присутствовал министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе.





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