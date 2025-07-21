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Министр внутренних дел Армении посетила Грузию с официальным визитом


21.07.2025   14:51


Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе принимает министра внутренних дел Республики Армения Арпине Саргсян, которая находится в Грузии с официальным визитом вместе с делегацией. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.

Согласно информации ведомства, министры внутренних дел двух стран возложили венок к мемориалу полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей, который расположен на территории Министерства внутренних дел Грузии.

В церемонии приняли участие посол Республики Армения в Грузии Ашот Смбатян, представители посольства, члены делегации, заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе и другие руководящие лица министерства.

В рамках официального визита Арпине Саргсян также встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Кроме того, министры внутренних дел двух стран подпишут соглашение «О реадмиссии лиц, незаконно проживающих на территории» между правительством Грузии и правительством Республики Армения.

В рамках двухдневного визита министр внутренних дел Армении также посетит Центр управления общественной безопасностью 112 Министерства внутренних дел Грузии, Академию МВД, Департамент патрульной полиции, Агентство обслуживания и ознакомится с их деятельностью.


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