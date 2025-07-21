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В Кутаиси продолжается обновление дорожной инфраструктуры


21.07.2025   15:22


В Кутаиси ведутся работы по реабилитации улиц Анджапаридзе и Хандзтели. Ремонтируют ливневую канализацию, бордюры и тротуары, на проезжей части укладывается новый асфальт.

Проект финансируется из Фонда регионального развития, его общая стоимость составляет 3 074 299 лари.

Ход работ инспектировали и.о. мэра Кутаиси Давид Эремеишвили и его заместитель Гиорги Цхакая.


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