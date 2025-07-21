Патриархия: Содержание последних рекомендаций, данных Евросоюзом Грузии, вызывает серьезную обеспокоенность

21.07.2025 17:51





«В последнее время содержание рекомендаций, данных Евросоюзом Грузии, вызывает серьёзную обеспокоенность среди грузинского общества и в лоне Православной церкви», — говорится в заявлении Патриархии.



Как отмечается в заявлении, речь идёт о той части рекомендаций, которая предусматривает требование отмены законодательства, направленного на защиту святости семьи и ограничение так называемой ЛГБТ-пропаганды в отношении несовершеннолетних.



«Подобный подход полностью противоречит тем принципам и заявлениям, которые на протяжении многих лет исходили как от представителей стран Евросоюза, так и от высокопоставленных дипломатов в ходе многочисленных встреч с иерархами Грузинской Православной Церкви. С их стороны всегда чётко разъяснялось, что процесс интеграции Грузии в европейские структуры не связан с продвижением нетрадиционного образа жизни.



Во время встреч с Католикосом-Патриархом всея Грузии Ильёй II (существуют соответствующие записи) всегда ясно заявлялось, что волей грузинского народа является защита христианских и традиционных семейных ценностей. Также подчёркивалось, что на пути вступления в европейские структуры не будет выдвигаться категорических требований или обязательств, противоречащих нашим традициям.



Блаженнейший и Святейший Илья II неоднократно отмечал, что европейский выбор возможен при условии, что не будет навязано учение, противоречащее воле Божией, каким является пропаганда нетрадиционного образа жизни. На этом фоне включение в нынешние рекомендации европейской стороны таких положений, которые прямо или косвенно предполагают отмену законов о защите несовершеннолетних от ЛГБТ-пропаганды, вызывает большое разочарование и полностью противоречит не только Божьему учению и основам христианства, но и устным и письменным обещаниям, которые неоднократно фиксировались в отношениях с партнёрскими странами.



Следует отметить, что в своё время законы, касающиеся семейных ценностей и защиты молодёжи от пропаганды нетрадиционного образа жизни, были полностью восприняты верующим обществом, и Церковь выразила благодарность власти. И сегодня, в существующих условиях, верующее общество считает эти законы вполне адекватными для укрепления здорового общественного уклада.



К сожалению, последние рекомендации ЕС теперь явно демонстрируют противоречие между, с одной стороны, поддержкой семейных традиций и защитой подростков от ЛГБТ-пропаганды и, с другой стороны, перспективой движения страны к Европе, что вызывает разочарование у значительной части населения Грузии», — говорится в заявлении Патриархии.





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