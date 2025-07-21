Новые удостоверения личности будут иметь QR-код и отпечаток пальца

21.07.2025 18:19





Выдача новых визуальных удостоверений личности и паспортов начнется 1 августа. В частности, Министерство юстиции приняло решение об изменении дизайна таких документов 10 марта. Изначально изменение должно было вступить в силу 4 июня, однако в июне Министерство решило перенести его на 1 августа.



Соответственно, согласно последнему решению Министерства юстиции, выдача электронных удостоверений личности обновленного дизайна, биометрических паспортов, биометрических дипломатических паспортов и биометрических служебных паспортов, временных и постоянных электронных удостоверений личности, а также временных электронных удостоверений личности начнется с 1 августа.



Что касается старых удостоверений, то есть соответствующих документов, выданных до вступления в силу нового порядка, они будут действительны в течение срока, установленного законом.



Новые удостоверения личности будут иметь QR-код и отпечаток пальца.



Примечательно, что, согласно решению Министерства юстиции, согласно новому дизайну, удостоверение личности должно содержать: имя; фамилию; пол; гражданство; дату рождения; место рождения; личный номер; фотография; образец личной подписи; наименование органа, выдавшего карту; дата выдачи карты; срок действия карты; QR-код, с помощью которого можно проверить информацию о документе и/или лице, отпечаток пальца владельца.



Что касается биометрических паспортов граждан Грузии, то, согласно решению Министерства, паспорт и проездной документ нового образца должны содержать следующие данные: владельца: имя; фамилия; гражданство; дата рождения; личный номер; фотография; пол; место рождения; образец личной подписи; дата выдачи; срок действия; наименование органа, выдавшего карту; указание типа документа; код страны; номер документа; код доступа к документу (CAN – Card Access Number).





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