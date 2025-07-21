Для желающих получить государственный грант объявлен публичный конкурс

21.07.2025 19:21





По заявлению председателя Агентства государственных грантов Тамар Зоделава, с сегодняшнего дня для желающих получить государственный грант объявлен публичный конкурс. По её словам, условия и документы в рамках конкурса будут доступны для всех заинтересованных общественных организаций.



Как отметила Тамар Зоделава, любой заинтересованный субъект получит возможность воспользоваться указанной инициативой и обратиться в Агентство для получения госгранта.



«На основании исследования и анализа Агентство осуществило разработку документа о приоритетных направлениях и целевых программах по выдаче государственного гранта. были изучены основные документы государства, такие как: »Видение 2030“, а также секторные документы. После этого было проведено много консультативных встреч, итоги мы переслали членам Совета, которые были вовлечены в указанный процесс. На основании результатов исследований и консультаций и анализа, Совет определил важный документ, который затем был представлен на утверждение правительства Грузии.



В качестве заинтересованного лица, в виде соискателя на грантовую заявку, в рамках инициативы, мы были зарегистрированы как общественная организация. Любые из них могут принять участие в указанной инициативе.



Сегодня будет объявлен публичный конкурс, в котором будут определены все условия, в виде приложений будет загружены документы, и они будут доступны для всех общественных организаций, которые проявят заинтересованность и обратятся к нам с надлежащим желанием. Что касается бюрократии, мы разработали все предусловия, определили приложения для того, чтобы содействовать всем лицам по использовании столь важной инициативы. Помимо этого, мы планируем путем телефонных и личных консультаций оказать содействие каждому, кто решит принять участие в конкурсе.



В текущем году в государственном бюджете определены ассигнации в размере 20 миллионв. Что касается индивидуальных грантовых предложений, в данном случае определяет сам соискатель, однако в рамках конкурса на первом этапе мы объявим малые гранты, бюджет которых не должен превышать 100 тысяч лари», - заявила Тамар Зоделадзе.





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