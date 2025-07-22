Кобахидзе умудрился приписать госсекретаря Рубио к «дип стейт»

22.07.2025 10:58





Мы не знаем, с какого точно адреса шло американское послание, - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире «Рустави 2», отвечая на вопрос, связанный с грузино-американскими отношениями, в частности, о заявлении посольства, согласно которому «Бидзина Иванишвили отказался от встречи с послом Данниган, где он должен был выслушать послание администрации Трампа. По просьбе госсекретаря Рубио 22 мая посол Данниган просила о встрече с Бидзиной Иванишвили, чтобы передать послание администрации».



По словам Кобахидзе, есть подозрение, что сообщение исходило из того отдела Госдепартамента, которое по-прежнему действует под влиянием «дип стейт».



«Что касается американского послания, мы не знаем точно, с какого адреса это послание шло, исходя из прямых связей г-жи Данниган, есть подозрения, что это сообщение пришло из того отдела Госдепартамента, которое по-прежнему действует под влиянием «дип стейт». Что подтверждает это – наш ответ, ответ Бидзины Иванишвили был публичным, он заявил следующее: Бидзина Иванишвили подвергается шантажу, используются прямые финансовые инструменты. Не только финансовые, санкции, раньше были де-факто санкции, замораживание финансов. Г-н Бидзина Иванишвили в настоящее время действует под шантажом. Что касается лидеров власти, премьер-министра и других лиц, в нашем случае подобного типа шантаж не действует. Мы не находимся ни под формальными, ни под неформальными санкциями. Поэтому нам должно быть непонятно, естественно, почему посол и соответствующие лица отказались передать это послание, например, премьер-министру и поделиться. Конечно, это послание в любом случае дошло бы до Бидзины Иванишвили, да? Проблемы этого не было», - сказал Кобахидзе.



По словам Кобахидзе , цель, по всей видимости, состояла в том, чтобы «поделиться посланием не от имени США, а, в данном случае, от «дип стейт» именно с тем человеком, который находится под шантажом».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





