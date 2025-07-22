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Из Грузии выдворены еще 22 иностранца


22.07.2025   11:04


В тесном сотрудничестве с Департаментом миграции Министерства внутренних дел Грузии и соответствующими подразделениями Министерства, в рамках комплексных мероприятий, проведенных за последние дни, из Грузии были выдворены 25 иностранных граждан.

Из страны были выдворены граждане следующих стран: Азербайджана, Египта, Турции, Индии, Иордании, Ирана, Нигерии, Пакистана, России, Армении и Китая – всего 25 человек. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам запрещен въезд в страну.

Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из Грузии.


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