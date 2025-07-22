«Единое национальное движение» наняло лоббистскую фирму Nelson Mullins

22.07.2025 11:06





На сайте реестра иностранных агентов Министерства юстиции США был опубликован документ, согласно которому партия «Единое национальное движение» наняла лоббистскую компанию Nelson Mullins.



Из документа, опубликованного 11 июля, следует, что «Единое национальное движение» выплатило лоббистской компании 360 000 долларов США.



«Адвокатирование перед правительством Соединённых Штатов — предоставление консультаций и содействие в поддержке дипломатической деятельности »Единого национального движения» в США. Содействие усилиям »Единого национального движения» по обеспечению свободных и справедливых выборов в Грузии», — говорится в документе.



Лоббистская компания активно финансирует политические кампании как республиканских, так и демократических кандидатов в Конгресс и на пост президента США. Среди них — конгрессмен из Южной Каролины Джо Уилсон.





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