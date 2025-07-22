Кобахидзе: Визовая либерализация является поощрением миграции

22.07.2025 11:38





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что одним из недостатков либерализации визового режима с ЕС является поощрение миграции. Он отметил, что в отсутствие безвиза с Евросоюзом в Грузии осталось бы гораздо больше наших граждан и, следовательно, увеличилась бы рабочая сила, что «напрямую повлияло бы на дополнительное улучшение темпов экономического роста».



В то же время он добавил, что либерализация визового режима не имеет абсолютно никакой связи с ростом экономики и что это пустые спекуляции.



«Здесь речь идет только об одной вещи — встанешь ли ты в очередь на получение визы или нет. Наши граждане стоят в очереди на получение визы в Великобритании, это технический вопрос. Конечно, есть дискомфорт, но вы берете визу и едете в Великобританию.



В США аналогично: вы стоите в очереди за визой, вы ее получаете или вы ее не получаете, соответственно, вы едете или не едете в эту страну. На экономику это никак не влияет.



Одним из недостатков либерализации визового режима является поощрение миграции. Это проявилось на примере Литвы и Латвии, когда Литва стала членом Евросоюза и, соответственно, визовый режим был отменен, как и в случае с Латвией.



В Литве население сократилось на 600 000 человек, а в Латвии — на 400 000. Почему?! Потому что между Грузией и западноевропейскими странами все еще существует разница, и, естественно, там, где экономика более развита, миграционные процессы будут продолжаться.



Либерализация визового режима поощряет <миграцию>. В отсутствие либерализации визового режима в стране осталось бы гораздо больше наших граждан, следовательно, численность рабочей силы увеличилась бы, и это напрямую повлияло бы на дополнительное улучшение темпов экономического роста.



Поэтому это — пустые спекуляции, так как либерализация визового режима не имеет ничего общего с экономикой, но для нас важно сохранить это благо для наших граждан.



Конечно, важно, чтобы наши граждане ездили в разные европейские страны без виз. Поэтому, если от нас что-то и нужно будет сделать, мы сделаем все, но в разумных рамках.



Эти рассуждения об экономическом росте, либерализации визового режима и прочее — от начала и до конца высосано из пальца. Это подтвердит любой эксперт», — заявил глава правительства Грузии.





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