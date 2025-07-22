|
|
|
Участок в центре Тбилиси бесплатно передан Азербайджану на 49 лет
22.07.2025 11:53
По распоряжению правительства «Грузинской мечты», посольству Азербайджанской Республики в Тбилиси был передан в безвозмездное пользование земельный участок площадью 69 м² на улице Вахтанга Горгасали. Срок аренды — 49 лет.
Документ датирован 18 июля и подписан премьер-министром Ираклием Кобахидзе.
Основанием послужил пункт 2 статьи 36 Закона Грузии «О государственной собственности».
Национальному агентству государственной собственности, подведомственному Минэкономики, поручено реализовать все предусмотренные законом процедуры для передачи права пользования.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна