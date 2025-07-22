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Участок в центре Тбилиси бесплатно передан Азербайджану на 49 лет


22.07.2025   11:53


По распоряжению правительства «Грузинской мечты», посольству Азербайджанской Республики в Тбилиси был передан в безвозмездное пользование земельный участок площадью 69 м² на улице Вахтанга Горгасали. Срок аренды — 49 лет.

Документ датирован 18 июля и подписан премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Основанием послужил пункт 2 статьи 36 Закона Грузии «О государственной собственности».

Национальному агентству государственной собственности, подведомственному Минэкономики, поручено реализовать все предусмотренные законом процедуры для передачи права пользования.


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