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Хазарадзе: Оппозицию объединяет требование новых парламентских выборов и выпроваживания российского режима
22.07.2025 12:47
Что объединяет прозападную оппозицию? - требование новых парламентских выборов и выпроваживания российского режима Иванишвили, что этому мешает? - нападки, оскорбления и буллинг из-за другой стратегии борьбы, - об этом говорится в письме находящегося в заключении лидера движения «Лело - Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе, которое распространяется в его социальной сети.
Как отмечает Хазарадзе, призыв «Нет российским выборам» - это потеря фокуса.
««Нет российским выборам» - это потеря фокуса! Требование должно быть - «Да новым парламентским выборам!» и «Свободу узникам совести!»
Нельзя дважды завоевать то, что уже добыто тобой однажды. Нелегитимность «Грузинской мечты» доказана и заявлена на международном уровне.
Бойкот выборов на региональном уровне означает полное бетонирование «Грузинской мечты» на всех уровнях.
Что объединяет прозападную оппозицию? - требование новых парламентских выборов и выпроваживания российского режима Иванишвили.
Что этому мешает? - нападки, оскорбления и буллинг из-за другой стратегии борьбы», -пишет Мамука Хазарадзе.
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