Хазарадзе: Оппозицию объединяет требование новых парламентских выборов и выпроваживания российского режима

22.07.2025 12:47





Что объединяет прозападную оппозицию? - требование новых парламентских выборов и выпроваживания российского режима Иванишвили, что этому мешает? - нападки, оскорбления и буллинг из-за другой стратегии борьбы, - об этом говорится в письме находящегося в заключении лидера движения «Лело - Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе, которое распространяется в его социальной сети.



Как отмечает Хазарадзе, призыв «Нет российским выборам» - это потеря фокуса.



««Нет российским выборам» - это потеря фокуса! Требование должно быть - «Да новым парламентским выборам!» и «Свободу узникам совести!»



Нельзя дважды завоевать то, что уже добыто тобой однажды. Нелегитимность «Грузинской мечты» доказана и заявлена на международном уровне.



Бойкот выборов на региональном уровне означает полное бетонирование «Грузинской мечты» на всех уровнях.



Что объединяет прозападную оппозицию? - требование новых парламентских выборов и выпроваживания российского режима Иванишвили.



Что этому мешает? - нападки, оскорбления и буллинг из-за другой стратегии борьбы», -пишет Мамука Хазарадзе.





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