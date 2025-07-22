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Хельсинкская комиссия: «Мечта» пытается скрыть свою коррупцию и преступления, подавляя свободные СМИ
22.07.2025 14:45
Хельсинкская комиссия пишет, что «Грузинская мечта» пытается скрыть свою коррупцию и преступления против народа Грузии, подавляя свободные СМИ.
««Грузинская мечта» пытается скрыть свою коррупцию и преступления против грузинского народа, подавляя свободные СМИ. Они пытались заставить замолчать журналистку Мзию Амаглобели, которая с января находится в предварительном заключении по политически мотивированным обвинениям», — сказано в заявлении.
Напомним, редакция издания Batumelebi, основательница которого находится в заключении за пощечину полицейскому, заявила, что Служба доходов наложила на их счета инкассо (депонирование счета — передача денежных средств на временное хранение третьему лицу — банку или нотариусу, до наступления определенных условий — ред.).
В издании это связывают с политическим давлением и предстоящим приговором Мзие Амаглобели. Несмотря на то, что, в соответствии с кодексом, СМИ официально обратилось в Службу доходов и потребовало выплаты по графику, ведомство отказалось предоставить им такую возможность.
Между тем в качестве примера политического преследования Batumelebi указали на тот факт, что государству задолжали и проправительственные СМИ (сумма в несколько миллионов лари), тогда как основная сумма долга Batumelebi составляет 47 тысяч лари.
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