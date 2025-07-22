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Байрамов: Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества с Грузией в сфере туризма


22.07.2025   14:48


Азербайджан нацелен на развитие сотрудничества с Грузией, учитывая наличие большого потенциала в этом направлении.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с грузинской коллегой Макой Бочоришвили в Тбилиси.

"В ближайшие месяцы и годы будут предприняты более целенаправленные шаги для развития двустороннего сотрудничества", – подчеркнул Байрамов.

Министр также отметил наличие значительного потенциала сотрудничества в сфере туризма. "Выгодное географическое положение наших стран актуализирует реализацию совместных туристических проектов", – добавил он.

В заключение Джейхун Байрамов пригласил своего грузинского коллегу с официальным визитом в Азербайджан.


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