Байрамов: Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества с Грузией в сфере туризма

22.07.2025 14:48





Азербайджан нацелен на развитие сотрудничества с Грузией, учитывая наличие большого потенциала в этом направлении.



Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с грузинской коллегой Макой Бочоришвили в Тбилиси.



"В ближайшие месяцы и годы будут предприняты более целенаправленные шаги для развития двустороннего сотрудничества", – подчеркнул Байрамов.



Министр также отметил наличие значительного потенциала сотрудничества в сфере туризма. "Выгодное географическое положение наших стран актуализирует реализацию совместных туристических проектов", – добавил он.



В заключение Джейхун Байрамов пригласил своего грузинского коллегу с официальным визитом в Азербайджан.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





