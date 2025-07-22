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Каладзе: если ЕС отзовет решение по безвизу с Грузией, это будет несправедливостью и наказанием народа
22.07.2025 15:36
Генсек «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе перспектива отмены визовой либерализации с ЕС для Грузии не может кого-либо радовать, и если это решение будет принято Брюсселем, то оно станет выражением несправедливости и наказанием грузинского народа.
По словам Каладзе, шантаж со стороны бюрократии Евросоюза продолжается, как и на протяжении многих лет.
«На сегодняшний день мы не услышали ни одного аргумента в пользу того, почему прозрачность (закон «О прозрачности иностранного влияния», закон об иноагентах — ред.) может быть плохой, почему это — проблема?
Это давление, и они используют тему визовой либерализации для шантажа.
<…> Если такое решение будет принято, то, конечно, это будет несправедливостью, это будет наказанием грузинского народа. Конечно, плохо, когда у тебя отнимают такое благо. Почему кто-то должен радоваться прекращению визовой либерализации, но с другой стороны, есть интересы страны, будущее страны и интересы грузинского народа», — заявил Каладзе.
По словам генсека «Мечты», он был бы счастлив, если будут созданы такие экономические условия, чтобы люди ездили в развитые страны ЕС отдыхать, а не зарабатывать.
«Грузия — развивающаяся страна. У нас в стране мир, наша цель — догнать и опередить европейскую экономику, это очень важно. Политика, проводимая «Грузинской мечтой», направлена на поддержание мира. Если у нас не будет мира, у нас не будет экономического развития…», — заявил Каха Каладзе.
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