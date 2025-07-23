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Бывший министр обороны Грузии Леван Изория явился в прокуратуру для дачи показаний по эпизоду в Чорчана


23.07.2025   14:03


Бывший министр обороны Грузии Леван Изория явился в прокуратуру для дачи показаний по эпизоду в Чорчана.

По словам экс-министра, на вопросы журналистов он ответит после дачи показаний.

Как известно, в рамках следствия по указанному эпизоду в Генеральной прокуратуре Грузии уже были опрошены: бывший глава Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури; бывший замглавы Службы государственной безопасности Александр Табатадзе; бывший глава Администрации правительства Каха Кахишвили; экс-министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили; экс-губернатор региона Шида Картли Георгий Ходжеванишвили; глава управы административной единицы Цагвели (в которую в том числе входит и село Чорчана) Важа Ломидзе.

Также по данному эпизоду показания дали жители сел Чорчана и Цагвели.


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