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Бывший министр обороны Грузии Леван Изория явился в прокуратуру для дачи показаний по эпизоду в Чорчана
23.07.2025 14:03
Бывший министр обороны Грузии Леван Изория явился в прокуратуру для дачи показаний по эпизоду в Чорчана.
По словам экс-министра, на вопросы журналистов он ответит после дачи показаний.
Как известно, в рамках следствия по указанному эпизоду в Генеральной прокуратуре Грузии уже были опрошены: бывший глава Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури; бывший замглавы Службы государственной безопасности Александр Табатадзе; бывший глава Администрации правительства Каха Кахишвили; экс-министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили; экс-губернатор региона Шида Картли Георгий Ходжеванишвили; глава управы административной единицы Цагвели (в которую в том числе входит и село Чорчана) Важа Ломидзе.
Также по данному эпизоду показания дали жители сел Чорчана и Цагвели.
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