Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Корреспондент из Вашингтона Алекс Рауфоглу - Три сенатора блокируют принятие акта MEGOBARI


23.07.2025   14:15


Корреспондент Алекс Рауфоглу, работающий в Вашингтоне, сообщает, что трое сенаторов блокируют принятие акта MEGOBARI.

Как пишет Рауфоглу в социальной сети, речь идёт о сенаторах Марквейне Маллине, Майке Ли и Рэне Поле.

«Акт MEGOBARI — важный двухпартийный законопроект, который предусматривает санкции против марионеток Путина и поддерживает евроатлантическое будущее Грузии, — блокируют три сенатора: Марквейн Маллин, Майк Ли и Рэн Пол. У меня есть только один вопрос — почему? Этот важный законопроект уже был одобрен Палатой представителей и Комитетом по международным делам Сената», — пишет Алекс Рауфоглу.

Для справки: законопроект MEGOBARI предусматривает санкции и визовые ограничения в отношении высокопоставленных должностных лиц Грузии. Полное название известного как акт MEGOBARI — «Акт по усилению и мобилизации возможностей Грузии в сфере подотчётности, устойчивости и независимости».

Его официальное название также включает: «Борьба с влиянием Коммунистической партии Китая, иранского режима и Российской Федерации в Грузии».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна