Глава МИД Литвы: Надеюсь оставшаяся часть грузинской оппозиции не будет участвовать в выборах

23.07.2025 14:15





Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис публикует статью «Конец мечты о расширении?», в которой затрагивает тему развивающихся в Грузии событий:



«Каждый день, в течение 237 дней, независимо от погоды, грузинский народ протестует против захвата власти в своей некогда демократической и по-прежнему прозападной стране. Собираться на улице Руставели становится всё труднее, но люди всё равно собираются. Однако с самого начала протестов правительство не сидит сложа руки. Сначала группа демонстрантов была арестована, а некоторые даже приговорены к длительным срокам тюремного заключения.



После того, как аресты не смогли остановить протесты, правительство наложило на демонстрантов штрафы. В стране царит тишина. Некогда процветающая страна с её разнообразными политическими партиями, интеллектуалами и неправительственными организациями теперь напоминает скорее среднеазиатскую республику, чем то, чем она была когда-то: кандидата на членство в ЕС», — пишет Ландсбергис.



Он отмечает, что «поначалу многие в Грузии и Европе считали, что, несмотря на разногласия, «Грузинская мечта» искренне заинтересована в Европе».



«Однако сейчас выборы уже не являются репрезентативными. Большое количество серьёзных нарушений не позволяет утверждать, что грузинскому народу предоставлено право выбора. Я искренне надеюсь, что оставшаяся часть оппозиции не будет участвовать в муниципальных выборах, назначенных на осень…



Мы должны задаться вопросом: что Европа могла сделать иначе?



Бывший председатель Европейского совета Шарль Мишель пытался найти дипломатическое решение для «Грузинской мечты». Если бы законы были изменены, и откат прекратился, Брюссель открыл бы двери шире. После Мишеля интерес Европы, похоже, исчез. Никаких новых инициатив не появилось. Если бы не заявления Европарламента, можно было бы сказать, что геополитическое влияние Грузии в Европе было бы полностью устранено.



Грузинский народ теперь чувствует, что Европа отвернулась не от их правительства, а от них. Грузины всё ещё помнят настроения 2008 года, когда Грузия действительно вступала в НАТО и ЕС. Теперь они чувствуют себя обманутыми и покинутыми.



Какова истинная ценность «статуса кандидата», если подавление демократии не может повлиять на Брюссель? Возникает вопрос: не фарс ли всё это, и не реально ли расширение? Европа хочет создать впечатление, что готовится к расширению, но на самом деле она напрасно тратит своё обещание. Реалистичный подход к расширению — это не просто периодические твиты с выражением «крайней обеспокоенности». Это означает чёткую позицию по поводу прогресса, установление сроков и принятие европейских обязательств перед кандидатами на членство. Это также означает принятие мер в случае неудач», — отмечает Ландсбергис.





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