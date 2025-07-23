Три сенатора США блокируют принятие акта MEGOBARI

23.07.2025 15:12





Корреспондент Алекс Рауфоглу, работающий в Вашингтоне, сообщает, что трое сенаторов блокируют принятие акта MEGOBARI.



Как пишет Рауфоглу в социальной сети, речь идёт о сенаторах Марквейне Маллине, Майке Ли и Рэне Поле.



«Акт MEGOBARI — важный двухпартийный законопроект, который предусматривает санкции против марионеток Путина и поддерживает евроатлантическое будущее Грузии, — блокируют три сенатора: Марквейн Маллин, Майк Ли и Рэн Пол. У меня есть только один вопрос — почему? Этот важный законопроект уже был одобрен Палатой представителей и Комитетом по международным делам Сената», — пишет Алекс Рауфоглу.



Законопроект MEGOBARI предусматривает санкции и визовые ограничения в отношении высокопоставленных должностных лиц Грузии. Полное название известного как акт MEGOBARI — «Акт по усилению и мобилизации возможностей Грузии в сфере подотчётности, устойчивости и независимости».



Его официальное название также включает: «Борьба с влиянием Коммунистической партии Китая, иранского режима и Российской Федерации в Грузии».





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