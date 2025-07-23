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Сирия официально запросила поддержку у Турции для внутренней безопасности


23.07.2025   15:16


Сирия официально запросила поддержку у Турции для внутренней безопасности
Сирия официально запросила военную поддержку у Турции для укрепления оборонительного потенциала в целях обеспечения внутренней безопасности.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

"Власти Сирии обратились к Турции с официальной просьбой об оказании поддержки в целях укрепления обороноспособности страны и борьбы со всеми террористическими организациями, особенно с ИГ. В соответствии с этим запросом, Турция продолжит предоставлять помощь в обучении сирийских военных, консультациях и технической поддержке для повышения оборонительного потенциала Сирии", - сообщили в ведомстве.

Согласно заявлению, приоритетная цель Турции — поддержать политическое единство и территориальную целостность Сирии, а также обеспечить прочный мир в регионе.


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