Сирия официально запросила поддержку у Турции для внутренней безопасности

23.07.2025 15:16





Сирия официально запросила поддержку у Турции для внутренней безопасности

Сирия официально запросила военную поддержку у Турции для укрепления оборонительного потенциала в целях обеспечения внутренней безопасности.



Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.



"Власти Сирии обратились к Турции с официальной просьбой об оказании поддержки в целях укрепления обороноспособности страны и борьбы со всеми террористическими организациями, особенно с ИГ. В соответствии с этим запросом, Турция продолжит предоставлять помощь в обучении сирийских военных, консультациях и технической поддержке для повышения оборонительного потенциала Сирии", - сообщили в ведомстве.



Согласно заявлению, приоритетная цель Турции — поддержать политическое единство и территориальную целостность Сирии, а также обеспечить прочный мир в регионе.





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