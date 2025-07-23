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Министр образования: Национальные экзамены в стране прошли при соблюдении всех стандартов
23.07.2025 16:25
Сегодня, в 17:00 по местному времени, окончатся национальные экзаменыე 2025 года – Смело можно сказать, что экзаменационный процесс в масштабах всей страны прошел при соблюдении всех стандартов, прописанных в законодательстве, - указанное заявление сделал министр образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе.
Министр подытожил предварительные данные, выразил благодарность все ведомствам, вовлеченным в указанный процесс и пожелал успехов всем участникам.
«Хочу воспользоваться случаем и выразить большую благодарность всем структурным единицам министерства, а также всем соответствующим ведомствам, которые были вовлечены в указанный процесс. Обеспечение такого высокого стандарта, надежности и справедливой среды в экзаменационном процессе стало возможным только благодаря вам.
В указанном процессе принимали участие тысячи сотрудников нашего министерства, и большими усилиями и желанием с их стороны процесс прошел максимально стабильно, без всяческих эксцессов», - отметил Миканадзе.
По словам министра, уже начат процесс исправления работ абитуриентов. А уже в начале августа на официальном веб-сайте Национального центра оценки и экзаменов поэтапно будут размещены первичные данные.
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