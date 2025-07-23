Армения, Азербайджан и США согласовали меморандум по Зангезурскому коридору

23.07.2025 17:07





Армения, Азербайджан и США договорились о меморандуме, согласно которому т.н Зангезурский коридор будет управляться американской частной компанией. Об этом сообщает испанское издание «Periodista Digital».



Издание пишет, что через представителей армянской диаспоры во Франции был получен конфиденциальный документ под названием «Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора »Мост Трампа»».



По данным источников, данный документ уже утверждён в Армении, Азербайджане и Соединённых Штатах.



Согласно публикации, меморандум предусматривает реализацию проекта «двустороннего регионального экономического коридора и оборонных ворот Трампа».



Транспортный коридор длиной 42 километра пройдёт через Сюникскую область Республики Армения. В меморандуме, доступном армянской диаспоре, подчёркивается, что Армения сохраняет суверенитет над Сюником, однако уточняется, что сам коридор будет управляться частной американской компанией, получившей соответствующую лицензию.

Особое внимание в соглашении уделяется распределению доходов от эксплуатации транспортного коридора, что подчёркивается как один из основных интересов сторон.



Управляющая американская компания будет получать 40% дохода, тогда как Армения — только 30%. По сообщению издания, американской компании выдана лицензия на 99 лет.



Следует отметить, что меморандум предусматривает размещение значительных сил США на территории Армении. Согласно имеющейся информации, это будут не регулярные вооружённые силы США, а частная американская военная компания. Около 1 000 военнослужащих будут отвечать за обеспечение безопасности вдоль транспортного коридора.



По оценке издания, главными бенефициарами реализации положений меморандума станут США и Турция.



«Несмотря на то, что Турция может получить экономическую выгоду, Соединённые Штаты, в рамках своих стратегических интересов, прежде всего стремятся установить жёсткий контроль на границе между Арменией и Ираном. Изначально охрана границы будет осуществляться солдатами без тяжёлого вооружения. Однако для армии это означает, что между Ираном и его главным врагом — США — больше не будет никакого расстояния. Это создаёт угрозу начала масштабной войны в регионе, простирающемся от Средиземного моря до Южного Кавказа.



Армяно-американский меморандум — катастрофа для Армении. Он лишает её всякого суверенитета. Эта оккупация со стороны США не решит проблемы этого маленького государства. От этого выиграют только США и Турция», — говорится в статье.







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