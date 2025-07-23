Экс-министр обороны: Об установлении поста в Чорчана я узнал из СМИ

23.07.2025 18:09





Ему [Георгию Гахария (прим. экс-премьер Грузии)], как ответственному лицу, необходимо было использовать Совет безопасности, мы же не можем быть зависимы от предвидений и гадания - Когда ты видишь, что своим решением можешь оказаться перед большей угрозой, нужно задуматься, - указанное заявление после дачи показаний в Генеральной прокуратуре Грузии сделал экс-министр обороны Грузии Леван Изория.



По его словам, информацию об установлении поста в Чорчана он узнал из СМИ.



«Основной вопрос заключался в том, был ли я проинформирован по т. н. эпизоду в Чорчана, моим ответом было, что я не располагал указанной информацией, ни в рамках неофициальных, ни формальных форматов, особенно с учетом того, что указанный вопрос не был рассмотрен в рамках Совета безопасности.



В апреле 2019 года был создан орган безопасности, который отвечал за анализ безопасности, анализ проблем, планирование политики для того, чтобы передавать надлежащие рекомендации высокопоставленным должностным лицам. Я тоже имел честь, с первого же дня создания указанного органа, быть его постоянно действующим членом, как министр обороны, и вы знаете, что законом предусмотрен его созыв раз в 3 месяца. Постоянно действующий член имеет право по своей инициативе обратиться к премьеру и провести заседание совета, однако я могу припомнить только одно заседание 1 мая 2019 года, которое было посвящено только организационным вопросам, так как совет был создан недавно. На темы, касающиеся безопасности страны, должен был быть информирован премьер-министр, миссия Евросоюза, и, в том числе СГБ, заседаний проведено не было. Я узнал об этом из СМИ, когда пост уже был размещен»,- заявил Изория.





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